В Петербурге задержали подростка за поджог на вокзале

В Северной столице сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ задержали 17-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге электрощитовой в вагонном депо на территории железнодорожной станции. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По факту инцидента было инициировано уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»).

Согласно информации, полученной от представителей правоохранительных органов, несовершеннолетний получил инструкцию в одном из мессенджеров от неизвестного координатора, предписывающую ему осуществить поджог.

После получения указаний вечером он проник на территорию железнодорожного предприятия и реализовал задуманное, используя легковоспламеняющуюся жидкость.

Задержанный признал свою вину в совершенном преступлении, и в настоящее время находится под стражей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на параде 9 мая в Калининграде.