В Петербурге задержали подростка за поджог на вокзале
В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка за поджог электрощита
В Северной столице сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ задержали 17-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге электрощитовой в вагонном депо на территории железнодорожной станции. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
По факту инцидента было инициировано уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»).
Согласно информации, полученной от представителей правоохранительных органов, несовершеннолетний получил инструкцию в одном из мессенджеров от неизвестного координатора, предписывающую ему осуществить поджог.
После получения указаний вечером он проник на территорию железнодорожного предприятия и реализовал задуманное, используя легковоспламеняющуюся жидкость.
Задержанный признал свою вину в совершенном преступлении, и в настоящее время находится под стражей.
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