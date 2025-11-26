Школьница отрепетировала расправу в «Роблоксе»: в Петербурге дочь убила мать из-за телефона

Жуткая семейная драма разыгралась в Северной столице, где зависимость от виртуального мира привела к реальной трагедии. 13-летняя девочка подозревается в жестоком убийстве собственной матери, причем сценарий преступления подросток, судя по всему, предварительно моделировала в популярной онлайн-игре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Квартира в доме на улице Ковалевского стала местом преступления, которое шокировало даже опытных оперативников. По версии следствия, конфликт между матерью и дочерью-подростком зрел давно. Причина стара как мир, но в современных реалиях приобрела фатальный оборот: родительница пыталась контролировать время, которое школьница проводила в гаджетах и социальных сетях, опасаясь развития цифровой зависимости. Очередной запрет на прогулку с друзьями и ограничение доступа к смартфону стали спусковым крючком — девочка схватилась за нож и нанесла матери смертельные ранения.

Как выяснилось, школьница часами пропадала в игровой вселенной «Роблокс». Там она создала пугающую визуализацию: ее цифровой аватар танцевал под популярную музыку на фоне охваченной огнем квартиры. Психологам еще предстоит выяснить, было ли это осознанной «репетицией» уничтожения привычного мира или способом выплеснуть агрессию, которая в итоге вырвалась наружу в реальности.

Резонансное дело уже вышло на федеральный уровень. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления подготовить подробный доклад обо всех обстоятельствах случившегося.

