Подросток в Подмосковье пострадал от взрыва мобильного телефона

В Подмосковье у 13-летнего ученика в кармане произошел взрыв мобильного телефона. Информацию предоставила пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

Согласно опубликованному заявлению, взрыв спровоцировал возгорание брюк мальчика, которые начали плавиться прямо на нем. Прибывшая в экстренном порядке бригада скорой помощи, оценив обширность поражения и диагностировав ожоги второй степени, немедленно обезболила пострадавшего мощными анальгетиками и доставила его в ожоговый центр Московского областного центра охраны материнства и детства.

Как сообщает пресс-служба подмосковного министерства, хирургическое вмешательство подростку не потребовалось. Медики использовали методы охлаждения, наложили стерильную повязку и применили местные препараты для стимуляции восстановления тканей и предотвращения заражения. Подчеркивается, что у ребенка не останется шрамов.

