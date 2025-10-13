В Калининграде 14-летнего подростка прооперировали после избиения

В Калининграде 14-летний подросток, пострадавший от жестокого избиения 18-летним юношей, перенес сложную операцию. Об этом сообщило издание «Клопс», ссылаясь на информацию, полученную от отца мальчика.

Оперативное вмешательство, длившееся более трех с половиной часов, было проведено врачами Детской областной больницы и, по словам отца, прошло успешно.

«Я приезжаю в больницу: лицо все в разрезах, швах и отеках. <...> Глаз красный и заплывший — это очень тяжелое зрелище», — поделился мужчина.

После возбуждения уголовного дела с семьей пострадавшего связывался адвокат подозреваемого, предлагая принести извинения от имени своего подзащитного. Однако, как отмечает отец мальчика, на тот момент ему было не до этого. После операции, по его словам, ни сам юноша, ни его представители не выходили на связь и не интересовались состоянием здоровья подростка.

«Вы до сегодняшнего дня мне так и не перезвонили, не поинтересовались, как сын себя чувствует, как прошла операция, нужно ли что-то. Больше никакого разговора об извинениях не было. Видимо, тот порыв был «для галочки», чтобы впоследствии смягчить наказание», — предположил отец пострадавшего.

Напомним, инцидент произошел 5 октября, когда 18-летний юноша напал на 14-летнего школьника после возникшего между ними спора. По данному факту было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.

