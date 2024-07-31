Подрывник из Рязанской области признался в атаке на аэродром в Дягилево

Обвиняемый в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области признался в атаке на аэродром в Дягилево, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гражданин России и Италии Руслан Сидики по версии следствия в ноябре 2023-го года устроил диверсию, подложив между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью самодельное взрывное устройство. В результате детонации было повреждено железнодорожное полотно, по которому двигался грузовой поезд. Из-за этого 19 вагонов сошли с рельсов.

Как позже стало известно, подозреваемый в подрыве — Руслан Сидики, который совершил преступление под кураторством вербовщиков СБУ. В ходе допроса выяснилось, что за подрыв полотна Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины пообещало ему подданство Великобритании. Сидики также признался, что проходил специальную подготовку на территории Латвии.

Как пишет ТАСС, обвиняемый также дал признательные показания, касающиеся атаки на авиабазу Дягилево в Рязани. Сидики рассказал, что самостоятельно изготовил четыре дрона по схеме, переданной ему ГУР. Уточняется, что гражданин раскаялся в содеянном.

Сидики ранее работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани. Ему предъявлено обвинение по четырех статьям уголовного кодекса РФ. Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, организации теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

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