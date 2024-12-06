Подсудимый экс-глава района Петербурга решил пойти добровольцем на СВО

В Санкт-Петербурге суд приостановил рассмотрение уголовного дела против бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, которого обвиняют в подделке документов, нанесении имущественного ущерба, превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере, как сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бывший чиновник заключил контракт для прохождения военной службы в период мобилизации, был освобожден из-под стражи и передан представителям Министерства обороны.

Он был признан пригодным для военной службы по контракту. Суд удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности начальника пункта отбора на военную службу по контракту: приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Ильина и отменил меру пресечения, заключение под стражу.

Изначально Ильина обвиняли только в получении взяток. По данным следствия, с января по август 2022 года, занимая пост главы района, он получил через посредника не менее 5,6 млн рублей за общее покровительство, позволяющее беспрепятственно выполнять контракты на частную охранную деятельность.

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