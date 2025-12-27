Подвиг в подмосковном Шатуре: четверо подростков стали оперативной группой по спасению животных

В подмосковном городе Шатура четверо подростков совершили настоящий подвиг, остановив жестокое обращение с животными и обеспечив привлечение виновного к ответственности. Ребята стали свидетелями, как неизвестный мужчина выбрасывал домашних кошек из окна пятого этажа, передает «МК».

Проявив хладнокровие и организованность, подростки разделили задачи: Александр Васин, Данила Волков, Илья Дворников и Богдан Тарасов попеременно пытались смягчить падение животных или поймать их, одновременно ведя подробную видеофиксацию происходящего на мобильные телефоны. Сразу после этого юные герои вызвали полицию и связались с местными волонтерами.

Благодаря их слаженным действиям все кошки остались живы, получили необходимую помощь и уже обрели новых хозяев.

«Поступок ребят уникален тем, что они проявили не просто сочувствие, а настоящую оперативную грамотность, — говорит координатор волонтёрского движения Марина Смирнова. — Они не только спасли жизни, но и зафиксировали факт преступления на камеру», — добавила она.

Как отмечают зоозащитники, без этой видеозаписи привлечь злоумышленника по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными было бы практически невозможно. Благодаря подросткам у правоохранительных органов появились неопровержимые доказательства.

Эксперты высоко оценили не только гражданскую позицию ребят, но и их психологическую зрелость.

«Тот факт, что ребята действовали командой, говорит об их лидерских качествах. Самоотверженность в защите слабого — это признак зрелой личности», — считает детский психолог Андрей Соколов.

