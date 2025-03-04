Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кемеровской области

В районе горнолыжного курорта Шерегеш, расположенного в Кемеровской области, в ночь на 4 марта было зарегистрировано землетрясение. По информации на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 4,2, а интенсивность в эпицентре — 5,5.