Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кемеровской области
Сильное землетрясение зафиксировали в районе горнолыжного курорта под Кемерово
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В районе горнолыжного курорта Шерегеш, расположенного в Кемеровской области, в ночь на 4 марта было зарегистрировано землетрясение. По информации на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 4,2, а интенсивность в эпицентре — 5,5.
Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших отсутствует. Сообщается, что курорт функционирует в обычном режиме.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили четыре информационных звонка.
Ранее сообщалось, что у побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.