У южных Курил произошло еще одно землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила РИА Новости начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки зафиксированы 16 февраля в 18:43 по местному времени (10:43 мск).

По ее словам, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане — примерно в 186 км юго-восточнее острова Симушир. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 52 км.

Информации об ощутимых толчках в населенных пунктах Курильских островов не поступало. Также отсутствует угроза цунами.

Это уже третье землетрясение у побережья южных Курил за последние сутки. Первое — произошло ночью, а второе произошло днем и ощущалось на острове Шикотан с силой три балла.

Землетрясение представляет собой природное явление, связанное с внезапным высвобождением энергии в земной коре, которое приводит к возникновению сейсмических волн. Это высвобождение энергии может происходить в результате различных процессов, таких как тектонические движения, вулканическая активность, обрушения или человеческая деятельность.

Ранее сообщалось, что власти Республики Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясений.