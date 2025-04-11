Подземные толчки вновь потрясли жителей Мьянмы
Очередное землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Мьянме
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В Мьянме зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Данные предоставлены Европейским сейсмологическим центром.
Подземные толчки произошли в 33 км к северо-востоку от населенного пункта Мейтхила, с населением 177 тыс. жителей. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 35 км. На данный момент сведения о жертвах или ущербе отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Мьянму бортами МЧС России была доставлена новая партия гуманитарной помощи, куда вошли станции по производству электроэнергии, а также предметы первой необходимости.