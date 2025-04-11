Подземные толчки вновь потрясли жителей Мьянмы

Подземные толчки произошли в 33 км к северо-востоку от населенного пункта Мейтхила, с населением 177 тыс. жителей. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 35 км. На данный момент сведения о жертвах или ущербе отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Мьянму бортами МЧС России была доставлена новая партия гуманитарной помощи, куда вошли станции по производству электроэнергии, а также предметы первой необходимости.