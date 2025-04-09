МЧС на самолетах доставило в Мьянму очередную партию гуманитарной помощи

В Мьянму бортами МЧС России была доставлена новая партия гуманитарной помощи, куда вошли станции по производству электроэнергии, а также предметы первой необходимости. О данном факте пресс-служба ведомства сообщила в своем телеграм-канале.

Уточняется, что общий вес гуманитарной помощи превысил 59 тонн, а доставили ее на двух самолетах Ил-76.

«Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости», — приводятся данные в опубликованном сообщении.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Согласно последним данным, в результате мощных подземных толчков погибли 3600 человек. Среди них бывшая королева красоты страны, которая пыталась спасти оказавшегося под завалами ребенка.