Поджигателя Корана доставили из Чечни в Волгоград перед первым заседанием по его делу

Никита Журавель, осужденный за поджог Корана и оказавшийся под обвинением в новом деле о государственной измене, был перевезен из Чечни в суд Волгограда, сообщил ТАСС.

Обвиняемый в предательстве был доставлен в суд Волгограда под усиленной охраной и с сопровождением кинолога. Первое заседание по его делу запланировано на четверг, 14 ноября.

Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде за сжигание Корана вблизи мечети. В процессе допроса он признался, что поступил так под влиянием украинских спецслужб и за вознаграждение.

Уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике на основании обращений местных жителей, которые попросили признать себя потерпевшими.

В феврале Висаитовский районный суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дело Журавеля рассмотрят в Волгоградском областном суде в закрытом режиме.