Первое заседание по делу Никиты Журавеля о сожжении Корана назначено на 14 ноября

Ожидается, что оно пройдет в закрытом режиме. Соответствующей информацией поделился ТАСС, ссылаясь на данные, полученные в объединенной пресс-службе судов региона.

Никиту Журавеля осудили в феврале из-за сожжения Корана в Волгограде. Тогда его приговорили к 3,5 года заключения. В октябре местная прокуратура обвинила 20-летнего мужчину в совершении государственной измены.

Дело Журавеля рассмотрят в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Первое заседание должно состояться в четверг, 14 ноября.

Уточняется, что он сотрудничал с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер. Сам Журавель признал свою вину. По ст. 275 УК РФ максимальное наказание может достигать 20 лет лишения свободы.

Ранее осужденный за сожжение Корана волгоградец выбрал СИЗО в Чечне.