Поэтесса Вера Полозкова попала в список террористов и экстремистов

Писательница Вера Полозкова*, которая пишет стихи, была внесена в список террористов и экстремистов. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, опубликованную в базе данных Росфинмониторинга.

«Полозкова Вера Николаевна, 05.03.1986 года рождения, г. Москва», — указано в новой записи в базе.

Ранее сообщалось, что у бывшего игрока клуба ««Что? Где? Когда?» и иноагента Ровшана Аскерова* в России арестовали все счета. Он не заплатил три штрафа по административным делам, в итоге у него образовалась задолженность в общей сложности на 130 тыс. руб. В отношении экс-знатока ведется уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов