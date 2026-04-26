Поезд наехал на беспечную пенсионерку в Кузбассе

В воскресенье, 26 апреля, на перегоне между станциями Кондома и Таштагол электропоезд сбил 61-летнюю женщину. Как сообщает VSE42.Ru , машинист успел затормозить, но расстояние до пешехода было слишком маленьким, и столкновения избежать не удалось. Пострадавшую экстренно доставили в больницу Таштагола, где ей сейчас оказывают помощь.

Инцидент на железной дороге произошел из-за грубого нарушения правил безопасности. По данным Транспортной полиции Сибири, пенсионерка шла вдоль путей, причем на опасно близком расстоянии от рельсов. Машинист заметил человека, когда до него оставалось всего несколько метров, и мгновенно применил экстренное торможение. Но состав по инерции продолжал двигаться, и наезда избежать не получилось.

Сейчас женщина находится в городской больнице Таштагола. Как именно она оказалась на путях и почему решила идти так близко к рельсам, выясняют следователи. Транспортная полиция уже начала проверку по факту происшествия.

Этот случай заставил транспортных полицейских снова обратиться к жителям региона с жестким предупреждением. Железная дорога не прощает беспечности. Останавливающийся поезд не может замереть на месте мгновенно, особенно если речь идет о пассажирском составе на полном ходу. При этом многие пешеходы продолжают ходить вдоль путей, сокращая путь, или просто не обращают внимания на красные сигналы светофоров.

Сотрудники ведомства напоминают простое, но жизненно важное правило: находиться ближе пяти метров от крайнего рельса смертельно опасно. Категорически запрещено ходить по междупутью, перебегать дорогу перед приближающимся поездом и стоять на платформе за ограничительной линией. В данном случае женщина, к сожалению, проверила это правило на себе. Сейчас врачи борются за ее жизнь, а полицейские призывают всех остальных не испытывать судьбу и соблюдать дистанцию. Одна неосторожная прогулка вдоль путей может стоить здоровья или самой жизни.

