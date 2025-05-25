Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Железнодорожный состав подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По сообщению главы региона, устройство могло быть заложено под рельсами. Оно активировалось при проезде железнодорожного состава. Взрывная волна вывела из строя участок железной дороги. Также на нее рухнула опора ЛЭП, что привело к временной остановке движения.

На место оперативно прибыли аварийные бригады и правоохранители. Сейчас специалисты восстанавливают инфраструктуру и выясняют обстоятельства происшествия. СК начал проверку.

Железнодорожники прогнозируют восстановление движение в течение суток. Однако пока точных сроков нет. Все пассажирские поезда следуют в объезд участка, где произошло ЧП.

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