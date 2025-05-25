«Раскурочило весь подъезд!»: в Сети появилось видео попадания дрона ВСУ в жилой дом в Туле

В телеграм-канале SHOT появилось видео, на котором запечатлён вид дома в Туле после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, что дрон противника частично разрушил жилое здание.

В Туле на улице Металлургов неподалёку от пятиэтажного дома произошёл взрыв беспилотного летательного аппарата. По словам очевидцев, они были разбужены громким звуком и поспешили покинуть свои квартиры.

Внизу можно заметить множество разбитых оконных рам, осколки стекла и прочие фрагменты.

«Раскурочило, просто всë раскурочило, весь подъезд!», — говорят местные жители.

На данный момент нет сведений о людях, которые могли пострадать в результате этого происшествия.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в течение четырех часов дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области — 30 единиц.