Поездка по США обернулась трагедией для канадской семьи

Во время путешествия по Соединенным Штатам трагически погибла девятилетняя девочка из Канады, сопровождаемая своим отцом. Информацию об этом предоставил новостной портал ABC News.

Согласно источнику, 45-летний канадец Лучано Фраттолин заявил в субботу, 19 июля, о пропаже его девятилетней дочери Мелины. Он утверждал, что они остановились на площадке для отдыха возле автомагистрали I-87, недалеко от озера Джордж, чтобы посетить уборную. По его словам, приблизительно в 21:40 Мелину якобы похитил неизвестный на белом фургоне.

В воскресенье, 20 июля, тело девочки было обнаружено в Тикондероге, штат Нью-Йорк, недалеко от места, где, как утверждал ее отец, ее видели в последний раз. Признаков жизни не было.

Однако расследование, проведенное следственными органами штата Нью-Йорк, не выявило никаких подтверждений факта похищения. Более того, показания отца и последовательность событий, представленные им, не соответствуют установленным фактам. Детали инсценировки похищения и причина смерти девочки в настоящее время не обнародованы.

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