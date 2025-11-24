Погиб, как в «Пункте назначения»: 110 кг металла прицельно влетели в пассажира минивэна

В Малайзии произошла трагическая авария, демонстрирующая катастрофические последствия пренебрежения правилами крепления грузов. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Straits Times.

Металлический вал массой 110 килограммов, оторвавшийся от движущегося грузовика, пробил лобовое стекло следующего за ним минивэна и смертельно ранил 63-летнего пассажира Джухари Мурида. Инцидент произошел при левостороннем движении — конструкция пронзила стекло с водительской стороны, но благодаря реакции шофера брата пострадавшего, 56-летнего Аспара, траектория удара пришлась на переднее пассажирское кресло.

Расследование показало, что груз не был надлежащим образом закреплен стандартными ремнями-креплениями. При скорости движения 90 км/ч кинетическая энергия вала оказалась сопоставима с снарядом — металлическая балка прошла через салон, не задев других пассажиров, включая 58-летнюю супругу погибшего. Трагедия высветила системную проблему нарушений при транспортировке тяжеловесных объектов в стране.

Эксперты по безопасности дорожного движения подчеркивают: подобные инциденты предотвратимы при использовании сертифицированных крепежных систем и обязательного контроля нагрузки. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не только с легковым, но и с грузовым транспортом, особенно при видимых признаках неправильного размещения багажа. Власти Малайзии уже заявили о планах усилить проверки коммерческого транспорта на дорогах после этого резонансного случая.

Ранее сообщалось, что экс-звезда из ХК «Амурские тигры» трагически погиб в 24 года.