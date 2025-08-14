Погибла женщина: автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте

На территории Египта попал в аварию автобус, который вез российских туристов, при этом погибла женщина. Об этом сообщило в своем телеграм-канале посольство РФ в Каире.

Инцидент произошел на автотрассе, которая соединяет Шарм-эш-Шейх и Каир, в ночь на четверг, 14 августа. Автобус следовал в египетскую столицу, но попал в аварию.

«Одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — указали дипломаты.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве. Там такси врезалось в автобус после того, как его водитель скончался за рулем. Автобус не пострадал, а пассажиры не получили травм. Причины смерти водителя пока неизвестны.