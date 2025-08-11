В Москве водитель такси умер за рулем и врезался в автобус

В Москве такси врезалось в автобус после того, как его водитель скончался за рулем. Пострадавших среди пассажиров нет, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Об этом сообщает ТАСС.

В центре Москвы произошло ДТП с участием такси и автобуса маршрута м97. По предварительным данным, водитель иномарки почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной, что привело к столкновению. Позже выяснилось, что мужчина скончался за рулем.

Авария случилась на улице Подольских курсантов около 16:40. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что автобус не пострадал, а пассажиры не получили травм.

Причины смерти водителя пока неизвестны. Правоохранительные органы проверяют все версии, включая возможные медицинские проблемы.

