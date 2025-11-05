Погибли женщина и двое детей: в Сургуте произошла трагедия из-за пожара

В ночь на среду, 5 ноября, пожарным Сургута пришлось тушить пожар в дачном доме. При этом было обнаружено трое погибших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам огнеборцев, вызов по поводу возгорания двухэтажного дома поступил ночью. Уже через несколько минут к нему подъехала первая пожарная машина. На тот момент дом не только был полностью охвачен огнем, в нем уже обрушились крыша и межчердачное перекрытие.

«Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни», — указали спасатели журналистам.

Всего к ликвидации инцидента пришлось привлечь 39 человек и 11 единиц техники. Пожар был полностью потушен в 03:16 по московскому времени. Пока в качестве предварительной причины пожара называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Луге Ленинградской области погибли 45-летняя женщина и двое ее детей — пяти и 12 лет. Согласно предварительной версии, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем во время топки печи. Рассматривается также еще одна предполагаемая версия — аварийная работа электропроводки.