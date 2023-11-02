Пограничники Газы выпустят в Египет 400 граждан США, россиян в списке нет

Пограничная служба Газы опубликовала список из 596 лиц, которым сегодня, 2 ноября, будет разрешено покинуть анклав и перебраться в Египет через КПП «Рафах».

Выехать из взрывоопасного сектора смогут иностранцы и лица с двойным гражданством.

Больше всего в нем граждан США – 400 человек. Есть также граждане Бельгии, Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии, Бахрейна и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».