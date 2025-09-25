Похищение у дома: суд назначил лечение, а не тюрьму, для женщины, укравшей ребенка в Асбесте

В Свердловской области женщину, признанную виновной в похищении малолетней девочки, направили на принудительное лечение по решению суда. Информацию об этом предоставил Александр Шульга, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России, корреспонденту «Ленты.ру».

Уголовное преследование велось в рамках статьи 126 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за похищение несовершеннолетнего.

Следствие установило, что 7 июня в городе Асбесте злоумышленница, находясь на детской площадке по улице Долонина, незаконно увела шестилетнюю девочку. Ребенка доставили в квартиру похитительницы, где удерживали до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не освободили ее.

В рамках расследования было установлено, что у обвиняемой имеется психическое расстройство, что подтверждено психолого-психиатрической экспертизой. Эксперты заключили, что из-за своего состояния женщина не могла в полной мере понимать характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело было передано в суд для принятия решения.

Итогом судебного разбирательства стало постановление о принудительном лечении подсудимой в психиатрическом стационаре специализированного типа с усиленным наблюдением.

