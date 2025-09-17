В Подольске задержали мужчину, пытавшего знакомую ради денег

В Подмосковье 54-летнему мужчине инкриминируют незаконное удержание жительницы Подольска и совершение разбойного нападения. Информацию об этом предоставила официальный представитель областного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Согласно материалам следствия, 24 августа текущего года мужчина наведался к знакомой под предлогом выполнения ранее обещанного ремонта. Однако, вместо строительных работ, он немедленно потребовал у женщины денежные средства, получив отказ.

После этого он заблокировал ей возможность покинуть квартиру и начал истязания. Сперва он наносил ей удары трубой, затем совершил ожог бедра, используя утюг с функцией парогенератора. Громкие крики пострадавшей привлекли внимание проживающих по соседству, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Преступник, осознав, что привлек излишнее внимание к своим действиям, похитил шкатулку с ювелирными изделиями и предпринял попытку бегства. Тем не менее, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали его.

По решению суда подозреваемый помещен под стражу в следственный изолятор. Выяснено, что обвиняемый имеет криминальное прошлое и ранее привлекался к ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

