«Похищены телефон и автомобиль»: стали известны подробности убийства трех пенсионерок в Подмосковье

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства трех пенсионерок в деревне Свитино под Наро-Фоминском.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, трупы двух 67-летних и одной 65-летней женщин были обнаружены минувшей ночью.

В доме, который принадлежал одной из пенсионерок, похищены ценные вещи и деньги, а также мобильный телефон и автомобиль.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжали первый зампрокурора Подмосковья Андрей Ганцев и Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к данному преступлению.