Похитителя 100 млн руб. у ленинградских садоводов поймали в Индонезии

Гражданин России, подозреваемый в хищении и отмывании более 100 млн руб., будет депортирован из Индонезии на родину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, благодаря совместной работе российского бюро Интерпола и правоохранительных органов Индонезии удалось организовать задержание подозреваемого. Он был передан сотрудникам российской полиции в аэропорту денпасара и вскоре будет доставлен в Москву.

По данным следствия, с 2014 года мужчина входил в преступную группу, организованную председателем одного из элитных садоводческих товариществ Ленинградской области. Участники схемы, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, заключали поддельные договоры на оказание услуг и незаконно выводили средства с банковских счетов общества — общая сумма ущерба превысила 100 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ. Обвиняемый скрылся от следствия. В марте 2025 года по решению Генпрокуратуры РФ его объявили в международный розыск.

«После получения сведений о намерении разыскиваемого направиться в Индонезию, сотрудники НЦБ Интерпола МВД России передали индонезийским партнерам соответствующие данные. Благодаря профессиональной и слаженной работе правоохранителей двух стран фигурант задержан и будет доставлен в Российскую Федерацию», — отметила Волк.

Ранее правоохранители задержали в Калининграде бывшего руководителя организации «Фестивальная дирекция» Ольгу Акопову. Ее подозревают в присвоении средств из Фонда президентских инициатив.