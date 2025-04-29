В Москве задержали бывшую главу калининградской «Фестивальной дирекции»

Правоохранители задержали в Калининграде бывшего руководителя организации «Фестивальная дирекция» Ольгу Акопову. Об этом сообщил ТАСС.

Акопова ранее возглавляла в Калининградской области организацию «Фестивальная дирекция». Правоохранители считают, что она была причастна к хищению государственных средств, поэтому задержали ее.

«Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере», — указали силовики журналистам.

Задержание произошло в Москве. Никаких подробностей этого дела пока не приводится.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра Краснодара Нетребу задержали после обысков. Его подозревают в совершении мошеннических действий. В ходе обысков в его рабочем кабинете были конфискованы денежные средства и документация, а также проведен осмотр сейфов.