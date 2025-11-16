Поиски в Гольяновском пруду не дали новых улик по делу об убийстве ребенка

В Москве продолжаются следственные действия по резонансному уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112», водолазные работы в Гольяновском пруду на востоке столицы завершены, однако новых вещественных доказательств по делу обнаружить не удалось.

По информации правоохранительных органов, несмотря на завершение поисковых работ в водоеме, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются в активной фазе. На текущий момент подозреваемых по делу не установлено. Следователи проводят массовые опросы свидетелей и тщательно анализируют записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе происшествия.

Напомним, утром 16 ноября в районе Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак, внутри которого находилась отсеченная голова ребенка. По предварительным данным, погибшему мальчику от 7 до 10 лет. Личность жертвы остается неустановленной.

Согласно заключению судмедэкспертизы, предварительной причиной смерти является асфиксия. Версию о насильственной смерти подтверждают и обнаруженные на шее ребенка гематомы, характерные для удушения. По данным следствия, с момента гибели ребенка прошло более 48 часов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль.

