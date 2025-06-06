Появились данные о новых методах телефонных мошенников с займами

По данным силовых ведомств, получивших информацию в ходе задержания мошеннических групп, телефонные аферисты предоставляют своим жертвам около 40 минут на оформление займа в кредитном учреждении. Если по истечении этого времени жертва не выходит на связь, злоумышленники сами инициируют повторный звонок.

Согласно разработанной схеме, мошенники сообщают жертве, что не смогут поддерживать с ней контакт во время ее пребывания в банке. Однако, они уверяют человека, что в случае, если он не успеет покинуть банк и самостоятельно связаться с ними в течение 40 минут, аферист, якобы в соответствии с инструкцией, будет обязан сам выйти на связь. Более того, они настаивают на том, чтобы жертва во время звонка из банка обращалась к мошеннику на «ты».

С целью защиты граждан от мошеннических действий на портале «Госуслуги» был запущен новый сервис под названием «жизненная ситуация». Он ориентирован как на тех, кто уже стал жертвой онлайн-мошенников, так и на пользователей, стремящихся повысить свою цифровую грамотность и защититься от взаимодействия с киберпреступниками.

Данный сервис включает в себя комплекс мер по защите от мошенничества, в том числе функции, доступные на «Госуслугах»: возможность установить самозапрет на выдачу кредитов, проверить свою кредитную историю, зарегистрированные на себя SIM-карты, получить информацию о подозрительных звонках и подать жалобу на вредоносные ресурсы.

Особое внимание уделяется инструкциям о том, как действовать в различных ситуациях, например, если гражданин раскрыл мошенникам свой пароль, а также другим рекомендациям, которые помогут избежать попадания в ловушки злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Калиниграде арестовали группировку, которая вымогала деньги у бойцов СВО.