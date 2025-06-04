В Калиниграде арестовали группировку, которая вымогала деньги у бойцов СВО

Шесть человек, участников организованной группировки занимались в Калининграде вымогательством имущества и денег у военных — участников СВО. Делали они это с применением насилия, уточняет ТАСС, ссылаясь на сообщение региональной ФСБ в среду.

Как говорится в публикации, по материалам оператных мероприятиях ФСБ в Калининградской области, Военного СУ СК РФ по Балтийскому флоту было возбуждено уголовное дело в отношении шести жителей региона разных возрастов (1972–1999 годов рождения). Среди задержанных оказался адвокат Адвокатской палаты региона.

Всех участников ОПГ подозревают по части 3 статьи 163 УК РФ. По версии следствия, члены группировки вымогали деньги, машины и недвижимое имущество (с применением насилия) у участников спецоперации.

Расследование продолжается, а задержанные заключены под стражу, им грозят сроки до семи лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Москве задержаны мошенники, продавшие фальшивые золотые слитки на $3 млн.