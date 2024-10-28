Ясная Поляна в ДНР, находящаяся под контролем киевских властей, может в скором времени принять «в гости» российских военных. Как сообщают «Страна.ua», бойцы ВС РФ подбираются к дороге H15, артерии, соединяющей Запорожье и Курахово.

По неофициальным данным из украинских СМИ, российских военных заметили у автодороги близ Курахово. Они продвинулись к Ясной Поляне севернее села Шахтерское, в уверенном темпе приближаясь к стратегически важной для ВСУ трассе.

Курахово пока считается подконтрольным Киеву, но, судя по прогнозу военкоров и участников конфликта, ненадолго. Например, таким мнением делился украинский солдат Станислав Бунятов в личном Telegram-канале. Он отмечал, что военные ВС РФ могут продвинуться к трассе, а затем оперативно отбить ряд населенных пунктов.

Как отмечает «Военное обозрение», российская армия способна выйти от Ясной Поляны к Константинополю. Это одно из самых крупных сел, из которого будет удобно перемещаться к Покровску. Предполагают, что российские силы уже осуществляют охват Курахово с трех направлений, что позволит быстрее выдавить противника от Донецка. Кроме того, даже взятие ближайших поселений не позволит ВСУ снабжать Кураховский гарнизон. Почти во всех сценариях противник будет вынужден отступать.

Подчеркнем, что информация предварительная и официально не была подтверждена Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в ДНР освободили населенный пункт Островское.