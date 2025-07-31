Исполнитель теракта в «Крокусе» за час до нападения приобрел билет у спекулянта

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» купил билет у спекулянтки за час до нападения. Женщина позже опознала его в новостях и сообщила в полицию. Об этом сообщило РИА Новости.

Один из нападавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» приобрел билет у перекупщицы всего за час до атаки. Согласно материалам дела, террорист Шамсидин Фаридуни подошел к спекулянтке незадолго до концерта группы «Пикник» и заплатил ей 7 тыс. руб. наличными за один билет.

Продавщицу удивило, что мужчина взял только один билет, хотя рядом с ним находился еще один человек, а двое других стояли через дорогу. После теракта женщина увидела фотографии преступников в СМИ и сразу узнала покупателя. Она тут же связалась с правоохранительными органами.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь по зрителям и подожгли зал, в результате чего погибли 147 человек, более 330 получили ранения. Ущерб от атаки оценили в 5,7 млрд руб. Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее суд осудил двоих участников банды Басаева на 17 и 14 лет.