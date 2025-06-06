Появились фото сбитого под Москвой дрона ВСУ

Фрагменты беспилотника, сбитого системами ПВО над Московской областью, упали на территории садового товарищества недалеко от Климовска. Судя по фотографии, обломки обуглились и упали в месте недалеко от СНТ.

По данным источника канала, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 6 июня ПВО уничтожила три БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Первый дрон сбили днем, еще два — вечером. Все обломки упали в безлюдных местах или на открытой территории.