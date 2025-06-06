В Подмосковье отбили еще одну атаку украинских беспилотников

Системы ПВО Минобороны за пять минут уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Информацию разместил в официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о ликвидации БПЛА мэр опубликовал в 17:48, а уже в 17:52 подтвердил уничтожение еще двух целей.

На местах падения обломков работают аварийно-спасательные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не приближаться к возможным местам падения фрагментов дронов.

Это уже не первая попытка атаки на столицу с использованием БПЛА. Ранее Собянин неоднократно сообщал о работе ПВО, отражающей подобные угрозы.