В Подмосковье отбили еще одну атаку украинских беспилотников
Силы ПВО сбили три нацеленных на Москву БПЛА за пять минут
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Системы ПВО Минобороны за пять минут уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Информацию разместил в официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о ликвидации БПЛА мэр опубликовал в 17:48, а уже в 17:52 подтвердил уничтожение еще двух целей.
На местах падения обломков работают аварийно-спасательные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не приближаться к возможным местам падения фрагментов дронов.
Это уже не первая попытка атаки на столицу с использованием БПЛА. Ранее Собянин неоднократно сообщал о работе ПВО, отражающей подобные угрозы.