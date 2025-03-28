Появились кадры затопления батискафа в Хургаде, где погибли шесть российских туристов

В Сети стали появляться кадры смертельной катастрофы с затоплением туристического батискафа «Синдбад» в египетской Хургаде. Во время инцидента погибло шесть российских туристов. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видео люди усаживаются на подводную лодку с понтонов, когда батискаф внезапно начинает тонуть. Пассажиры, стоящие на палубе батискафа, срочно пытаются выбраться с нее. На палубе также видна появляющаяся вода. По предварительным данным, подводное судно утонуло из-за ошибки экипажа. Тот стал опускать лодку раньше времени, во время посадки пассажиров. Это стало смертельным для шести человек, они погибли. Среди них двое детей.

Микроблог также рассказал историю семейной пары из Москвы, которая хотела отправиться в путешествие с двумя внуками. Все они случайно не успели спуститься внутрь утонувшего «Синдбада».

«Перед посадкой дети захотели в уборную — и из-за этого они задержались. На палубе оставалось еще минимум пять человек, но батискаф уже начал погружаться под воду. Люди оказались в море, а выбравшись на понтоны, начали спасать остальных», — указал микроблог.

Российское генконсульство уже подтвердило гибель шести граждан РФ в Хургаде.

Ранее российский океанолог Анатолий Таврический высказался о возможных причинах трагедии. По его мнению, ЧП могло случиться из-за замыкания на борту батискафа. Из-за этого произошла потеря управления подводным судном.