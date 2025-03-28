Океанолог назвал причину крушения батискафа в Египте

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что могло привести к потоплению батискафа с российскими туристами.

По словам эксперта, батискаф «Синдбад» мог затонуть из-за замыкания, которое привело к потере управления. Он отметил, что такой транспорт ходит на глубине не более 30 метров. Пилоты обычно видят все спереди и по кругу, так как это позволяет обзор. При этом Таврический считает, что пилоты не могли ошибиться.

«Они опытные и у них маршрут заранее проложен. Самое страшное, что может произойти там — возникновение пожара. Короткое замыкание могло произойти и какой-то предохранитель вырубился. Тогда могла возникнуть потеря управления. Это значит, что пилот уже не может держать штурвал и из-за этого вполне может столкнуться с кораллом», — объяснил собеседник издания.

Напомним, 27 марта стало известно о крушении батискафа «Синдбад» у побережья египетского курорта Хургада. Там находились 45 туристов, подавляющее большинство которых из России. Шесть человек погибли.

Ранее россиянка рассказала, как выжила во время ЧП с батискафом в Египте.