Появились новые кадры обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке спустя 23 года

Спустя 23 года после теракта 11 сентября в Нью-Йорке появились новые кадры трагедии. Их опубликовал японский фотограф Кей Сугимото на видеохостинге YouTube.

Чудовищные кадры запечатлены на профессиональную видеокамеру Sony VX2000 с телеконвертером. Сугимото рассказал, что снял видео с крыши дома 64, расположенного на улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке.

Фотограф попросил пользователей использовать данный видеофрагмент только для исторических архивных целей.

На видео видно, как от крыш башен-близнецов поднимаются черные клубы дыма, после чего здания падают.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке стал одним из самых страшных событий в истории США и всего мира. В этот день четыре пассажирских самолета были захвачены террористами организации «Аль-Каида»*. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), один — в Пентагон, и четвертый самолет, предполагаемое направление которого также было на важный объект, разбился в Пенсильвании.

В результате атак погибли почти 3000 человек. На месте трагедии в Нью-Йорке был построен мемориал и музей памяти жертв терактов. Его открыли в 2011 году, в честь 10-летия трагедии.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры обнародовали данные более трех тысяч наемников ВСУ.

*запрещенная в РФ террористическая организация