Появились новые подробности чудовищного преступления в Свердловской области

В Свердловской области следственные органы предъявили официальное обвинение 56-летнему жителю города Березовского в совершении умышленного убийства своей супруги, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александра Шульгу.

Как установило следствие, преступление было совершено на бытовой почве — поводом для конфликта послужил неподготовленный мужчиной ужин.

Сам обвиняемый рассказал, что инцидент произошел после того, как супруга, вернувшись с работы домой, высказала претензии из-за отсутствия приготовленной пищи.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый набросился на женщину с ножом и нанес ей несколько смертельных ранений.

По данным следствия, мужчина планировал разрезать тело погибшей на части и таким образом скрыть следы совершенного преступления. Однако по мере отрезвления он не смог реализовать свой замысел до конца.

Осознав содеянное, гражданин самостоятельно прибыл в отделение полиции и сознался в совершении убийства.

На месте происшествия оперативными сотрудниками были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, включая сожженный мобильный телефон погибшей и другие предметы. Все улики находились в печном отсеке жилого помещения.

Установлено, что убийство произошло 17 октября. Спустя восемь дней, 25 октября, подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае правоохранители задержали осужденного убийцу за нанесение девяти ножевых ранений.