Появились новые подробности чудовищного преступления в Свердловской области
«Лента.ру»: мужчине, зарезавшем жену на Урале, не понравились претензии
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В Свердловской области следственные органы предъявили официальное обвинение 56-летнему жителю города Березовского в совершении умышленного убийства своей супруги, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александра Шульгу.
Как установило следствие, преступление было совершено на бытовой почве — поводом для конфликта послужил неподготовленный мужчиной ужин.
Сам обвиняемый рассказал, что инцидент произошел после того, как супруга, вернувшись с работы домой, высказала претензии из-за отсутствия приготовленной пищи.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый набросился на женщину с ножом и нанес ей несколько смертельных ранений.
По данным следствия, мужчина планировал разрезать тело погибшей на части и таким образом скрыть следы совершенного преступления. Однако по мере отрезвления он не смог реализовать свой замысел до конца.
Осознав содеянное, гражданин самостоятельно прибыл в отделение полиции и сознался в совершении убийства.
На месте происшествия оперативными сотрудниками были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, включая сожженный мобильный телефон погибшей и другие предметы. Все улики находились в печном отсеке жилого помещения.
Установлено, что убийство произошло 17 октября. Спустя восемь дней, 25 октября, подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого.
