Правоохранители задержали осужденного убийцу за нанесение девяти ножевых ранений

Известный киллер Александр Зотов, ранее осужденный на 19 лет колонии за жестокое убийство семьи бизнесмена, вновь задержан правоохранительными органами. Как сообщила «Фонтанка.ру», мужчина был арестован в селе Донская Балка Ставропольского края и доставлен в Северную столицу.

Поводом для нового уголовного преследования стало раскрытие старого преступления. По версии следствия, в мае 2005 года Зотов совершил нападение на Каменноостровском проспекте. В ходе инцидента он девять раз нанес ножевые ранения мужчине по фамилии Ковальков, при котором находилась крупная сумма в долларах. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

Это не первое громкое преступление в биографии задержанного. Как установил суд, в августе 2005 года Зотов расправился с семьей бизнесмена во Всеволожске. Его жертвами стали сам коммерсант, его беременная супруга, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Подросток был убит топором в бане, остальные члены семьи скончались от огнестрельных ранений.

В 2021 году по этому делу был осужден организатор расправы — бизнес-партнер погибшего Александр Тютин, получивший 23 года лишения свободы.

