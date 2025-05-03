Появились новые подробности о масштабных разрушениях в Новороссийске после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки украинской армии на город. Он назвал число разрушений и повреждений жилых зданий.

Как в телеграм-канале написал мэр, на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Там же еще несколько задело взрывом. Специалисты по адресу обошли 63 квартиры: 42 из них повреждены.

Также проверили квартиры в ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе: из 72 повреждены более 30-ти. На многих фасадах дефекты, выбиты стекла и имущество одной из квартир. В Восточном районе 22 квартиры теперь без окон.

При этом жители продолжают получать электричество и интернет, так как все системы оперативно восстановили. Пункты временного размещения открывать не понадобилось. Власти готовят акты обследования помещений для выплаты компенсаций. Всю необходимую населению помощь окажут.

Напомним, что ВСУ совершили атаку с воздуха в ночь на 3 мая в акватории Черного моря вблизи Новороссийска. Надводные дроны оперативно отражали. Был введен решим ЧС. Среди пострадавших — пять человек, включая двух детей.