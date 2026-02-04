Появились первые фотографии после нападения школьницы в Красноярске

Появились первые фотографии после нападения 14-летней школьницы на одноклассников в Красноярске. Их опубликовал телеграм-канал Baza.

На снимках видны помещения учебного заведения, в том числе класс алгебры, где произошел второй, наиболее серьезный инцидент. Наибольшие повреждения от огня наблюдаются в районе окон и первого ряда парт.

По данным телеграм-канала, школьница сначала разлила горючую жидкость и подожгла туалет на втором этаже, после чего вошла в класс и устроила поджог там. Огонь оперативно потушили педагоги, но несколько детей, включая саму нападавшую, получили ожоги. Девочка задержана и вместе с матерью находится на допросе.

Как отметили источники, родители восьмиклассницы не знали о ее намерениях. Отец девочки назвал дочь доброй и дружелюбной и рассказал, что она занимается плаванием, рисованием и играет на гитаре.

Несмотря на это, старшая сестра школьницы рассказала другие подробности. По ее словам, младшую сестру на протяжении длительного времени травили одноклассники из-за внешности и одежды, из-за чего та чувствовала себя одинокой и часто плакала.

