Появилось видео с первыми после нападения на школу в Уфе минутами

В Сети появились видео, сделанные очевидцами, после нападения девятиклассника на гимназию №16 в Уфе. Первые кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как к учебному заведению прибывают экстренные службы, в том числе реанимобиль скорой медицинской помощи. Также на видео, снятом одной из учениц из окна школьного класса, видно сосредоточение сил полиции и других спецслужб у здания.

Очевидцы рассказали, что в момент, когда в школьных коридорах начался шум и звуки, похожие на выстрелы, учителя быстро закрылись в кабинетах вместе с детьми.

По некоторым данным, в день инцидента, 3 февраля, в гимназии была запланирована учебная тревога, из-за чего многие сначала не поняли, что происходит в действительности.

Первый вице-премьер правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев прокомментировал случившееся и заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее официальное обращение в связи с нападением школьника на уфимскую школу выпустило МВД России.