Появились подробности атаки БПЛА по Ростовской области

В результате атаки украинских беспилотников на север Ростовской области без электроснабжения остались 250 жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА повредили опору линии электропередачи (ЛЭП) на окраине хутора Колундаевский. К счастью, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Как отметил глава региона, украинские беспилотники были уничтожены и подавлены в районах Каменска, Чертковского и Шолохова.

О взрывах минувшей ночью также сообщали жители Энгельса и Саратова. В этих городах также работали сирены воздушной тревоги.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 77 украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над семи регионами России, включая Крым, Чечню, Белгородскую и Астраханскую области.