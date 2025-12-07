Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников за ночь над семью регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Воздушная атака затронула территорию семи регионов России, сообщило Министерство обороны страны.

Наибольшее количество беспилотников сбито над Саратовской областью — 42 единицы. Над Ростовской областью уничтожено 12 БПЛА, над Республикой Крым — 10.

Над Волгоградской областью перехвачено 9 аппаратов, над Белгородской областью — 2. По одному беспилотнику сбито над территорией Астраханской области и Чеченской Республики.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Попытки прорыва украинских беспилотников к объектам на территории РФ успешно пресечены.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области обломки сбитых дронов повредили школу, АЗС и частные дома.