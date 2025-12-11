Появились подробности масштабной атаки украинских дронов на Москву

В ночь на 11 декабря украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили масштабный налет на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 воздушную цель.

Первая информация о ликвидации дрона поступила еще вечером 10 декабря. Тогда силы ПВО сбили один беспилотник. Спустя полчаса была уничтожена еще одна воздушная цель.

В течение последующих двух часов силы ПВО продолжили сбивать беспилотники по одному. Около 02:15 мск была ликвидирована группа из шести дронов. Спустя несколько минут Собянин сообщил о перехвате еще пяти украинских БПЛА. Последние цели были уничтожены в 03:10.

Таким образом, всего за менее чем четыре часа российские военные сбили 31 беспилотник вблизи Москвы.

В связи с угрозой воздушной атаки в столице ввели временные ограничения на авиасообщение. Четыре московских аэропорта — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — прекратили прием и отправку рейсов. Последний остановил работу в 01:54 мск.

Аэропорт Шереметьево работает с ограничениями с 23:50 мск 10 декабря. Часом позже закрылись для приема и выпуска воздушных судов аэропорты Домодедово и Внуково.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки БПЛА на республику.