Масштабный блэкаут: Гладков сообщил о веерных отключениях в Белгородской области после «огневого воздействия»

В Белгородской области вечером 12 февраля зафиксировано одно из самых масштабных отключений электроэнергии с начала года. Без света остались более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Об этом сообщает официальный телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил, что причиной стала авария на одной из ключевых подстанций региона, вызванная «огневым воздействием» со стороны ВСУ. Для стабилизации ситуации в энергосистеме власти были вынуждены ввести режим веерных отключений. Энергетический коллапс повлек за собой цепную реакцию в городской инфраструктуре.

Из-за обесточивания насосных станций произошло резкое снижение давления воды в центральной и северной частях областного центра, а также на Харьковской горе. По данным мэрии, в многоквартирных домах остановилось более 1500 лифтов; для эвакуации застрявших жителей были мобилизованы 11 аварийных бригад. Глава региона отметил, что восстановление электроснабжения потребует не менее четырех часов с момента инцидента.

Данный инцидент стал продолжением серии ударов по критической инфраструктуре региона в феврале 2026 года. Ранее, в начале недели, Белгород уже сталкивался с перебоями в подаче энергии после повреждения объектов подстанции, что привело к отключению тепла у десятков тысяч человек. В связи с нестабильной работой энергосистемы жителям пострадавших районов рекомендовано подготовить запас питьевой воды и следить за сообщениями в официальных каналах органов власти.

