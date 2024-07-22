Появились подробности об аниматоре, который устроил смертельный пожар в квест-комнате: учился на пожарного

Аниматор, по вине которого случился страшный инцидент в квест-комнате в Махачкале, учился на пожарного. Об этом пишет РИА Новости вечером понедельника, 22 июля, ссылаясь на собственный источник.

Так, стало известно, что задержанный студент учится в техническом пожарно-спасательном колледже в Махачкале. На данный момент не известно, почему 18-летний молодой человек решил поджечь перчатку в игре, после чего отбросил ее на пол, рядом с которым стояла канистра с бензином.

Помещение быстро вспыхнуло. Находившиеся внутри девушки получили настолько серьезные ожоги, что скончались в больнице, куда были доставлены в крайне тяжелом состоянии. Само возгорание случилось около 2 часов по московскому времени. По предварительным данным, одна девушка умерла от отравления угарным газом, а вторая получила ожоги 100 процентов тела. Возбуждено и расследуется уголовное дело.