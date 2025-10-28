Появились подробности жуткой трагедии в Ревде, где пьяный водитель сбил школьниц

В городе Ревде Свердловской области произошло ДТП, в котором нетрезвый водитель автомобиля марки «Лада» совершил наезд на трех несовершеннолетних школьниц, находившихся возле светофора. Подробности трагедии сообщил портал Е1.ru.

В результате инцидента две девочки семи и девяти лет скончались на месте происшествия.

По информации источников, третью девочку, получившую травмы, экстренно доставили в отделение реанимации местной больницы. Врачи борются за жизнь ребенка, чье состояние оценивается как крайне тяжелое.

На участке дороги, где произошла трагедия, местные жители начали стихийное создание мемориала в память о погибших детях.

Жители города организовали на месте страшного ДТП мемориал, к которому приносят цветы и игрушки. Очевидцы отмечают, что на проезжей части остались личные вещи девочек со следами крови.

По данным МВД, 37-летний водитель не смог сохранить контроль над управлением автомобилем, из-за чего влетел в группу школьников. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

