Появились спутниковые снимки разрушенного иранского реактора

Фотографии, полученные со спутника, доказали наличие повреждений на иранском реакторе, расположенном в Араке. Компания Maxar Technologies обнародовала снимки 19 июня.

Первый из них был сделан 18 июня, а второй — на следующий день. Сопоставление этих изображений указывает на повреждение купола реактора, где отчетливо видна брешь в верхней части конструкции.

Кроме того, снимки Maxar фиксируют повреждения ряда вышек и других построек, входящих в состав комплекса. Минимум две вышки выглядят частично разрушенными, а еще два здания, расположенные в непосредственной близости, представляются практически полностью уничтоженными.

Обе заинтересованные стороны подтвердили факт нанесения удара по реактору в Араке.

Ранее в США заявили, что израильские ВВС не смогут уничтожить ядерный объект в Иране.